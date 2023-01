Preisdruck wird auf zwei Wegen übertragen

Vor dem Hintergrund einer Verbraucherpreisinflation von unlängst noch 9,1 Prozent in den USA und 10,6 Prozent in der Eurozone mag dies wenig erscheinen. Doch da die Zentralbanken die Preissteigerung wieder auf ihr Ziel von 2 Prozent drücken wollen, ist die Bedeutung groß. Sollte der Aufschwung in China die US-Inflation im zweiten Quartal bei 5 Prozent halten - was nach unserem Modell möglich ist -, könnte dies die Erwartungen zunichte machen, dass die Fed auf ihrer Sitzung im Mai keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird.