Für eine schnell wachsende Schar junger Kleinanleger ist das eine Abzocke. An einem Freitagnachmittag im Juli versammelten sich etwa zwei Dutzend von ihnen in Midtown Manhattan, New York, um einen alternativen Weg zu predigen. Einen, der nicht mit Gehaltsschecks, sondern mit Auszahlungen gepflastert ist. Ihr Mantra: Geld in eine Reihe von neumodischen Dividendenstrategien stecken und den daraus resultierenden ständigen Geldstrom nutzen, um dem Arbeitsalltag zu entkommen. Ohne Rücksicht auf den langfristigen Schaden, den dies für ihre Portfolios bedeuten könnte.