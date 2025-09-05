Jahrzehnte lange Schulbildung. Ein ganzes Leben im Beruf. Ein paar Jahre zum Geniessen, wenn man Glück hat. Dann ist alles vorbei. Das ist das Geschäft, das Generationen von Amerikanern seit mehr als einem Jahrhundert verkauft wird: Arbeite hart und investiere vorsichtig, und vielleicht, nur vielleicht, hast du ein paar gute Jahre zum Durchatmen.
Für eine schnell wachsende Schar junger Kleinanleger ist das eine Abzocke. An einem Freitagnachmittag im Juli versammelten sich etwa zwei Dutzend von ihnen in Midtown Manhattan, New York, um einen alternativen Weg zu predigen. Einen, der nicht mit Gehaltsschecks, sondern mit Auszahlungen gepflastert ist. Ihr Mantra: Geld in eine Reihe von neumodischen Dividendenstrategien stecken und den daraus resultierenden ständigen Geldstrom nutzen, um dem Arbeitsalltag zu entkommen. Ohne Rücksicht auf den langfristigen Schaden, den dies für ihre Portfolios bedeuten könnte.
Einer von ihnen ist Eli Breece, ein 26-jähriger ehemaliger Immobilienanalyst, der seine Ersparnisse in ein dividendenorientiertes Portfolio gesteckt hat, aus dem er 40'000 Dollar für die Anzahlung auf sein Haus in Tennessee entnommen hat. Er hat sein Rentenkonto beiseite gelegt und wirbt bei den 217'000 Anhängern seines YouTube-Kanals «Dividendoloy» für seine Strategie.
Für Breece geht es vor allem darum, seine Freiheit zu gewinnen. «Mein Grossvater hat sein ganzes Leben lang in einer Fabrik gearbeitet», sagt er. «Ich will dieses Kapital nicht wegschliessen, bis ich 65 bin.»
Die Trendwende
Es ist eine seltsame Wendung: Dividenden, einst die schwerfälligste Ecke der Geldanlage, sind bei der müden Generation Z, die unbedingt aussteigen und früh in Rente gehen will, zum neuen Trend geworden.
Aber das neue Spielbuch bezieht sich nicht nur auf zuverlässige Dividendenzahler wie Coca-Cola und Exxon Mobil. Das heutige Dividendenpublikum stürzt sich auf börsengehandelte Fonds (ETFs), die durch komplexe Derivate atemberaubende Renditen erzielen. Die breite Kategorie der ertragsorientierten börsengehandelten Fonds vereinnahmte im Jahr 2025 jeden sechsten Dollar, der in börsengehandelte Aktienfonds insgesamt geflossen ist, wodurch sich das Gesamtvolumen des Sektors auf 750 Milliarden Dollar erhöhte. Der Umfang der aggressivsten ETFs, die Renditen von über 8 Prozent bieten, hat sich in nur drei Jahren vervierfacht.
Die Begeisterung hat ein Netzwerk von Social-Media-Kanälen hervorgebracht, das in den letzten fünf Jahren um mehr als das Zehnfache auf heute 780'000 Mitglieder angewachsen ist.
Diese ist eine der vielen quasi-religiösen Investitionsbewegungen, die unter jungen, finanziell unsicheren Amerikanern entstanden sind, die sich über Inflation, unerschwinglichen Wohnraum und die Aussicht auf eine von künstlicher Intelligenz ausgelöste Störung der Wirtschaft Sorgen machen.
Der Trugschluss der freien Dividenden
Die derzeitige Welle des Interesses ist neu genug, und viele der Anhänger sind jung genug, dass man leicht übersehen konnte, dass die beliebtesten Fonds oft hinter den grundlegenden Aktienindizes zurückgeblieben sind und die langfristigen Renditen zu schmälern drohen.
Samuel Hartzmark, Finanzprofessor am Boston College, befasst sich seit mehr als zehn Jahren mit diesem Thema und hat festgestellt, dass Anleger dazu neigen, auf den «Trugschluss der freien Dividenden» hereinzufallen, indem sie diese und Kapitalgewinne als getrennt behandeln. «Viele Leute denken, dass die Dividende vom Cashflow getrennt ist», sagt er. «Sie erkennen nicht, dass sie auf Kosten des Kursniveaus geht und sie nicht reicher macht.»
Ein Produkt, das unter dem Kürzel MSTY läuft, ist an die volatilen Aktien des Bitcoin-hortenden Unternehmens Strategy gebunden. Der Fonds verfügt über ein Vermögen von rund 5 Milliarden Dollar und wirbt mit einer «Ausschüttungsquote» von etwa 90 Prozent. Diese Ausschüttungen werden durch eine komplizierte Reihe von Optionswetten generiert.
Dieser Aufbau hat die monatlichen Ausschüttungen ermöglicht, aber er hat auch den ETF belastet, der seit seiner Auflegung im Februar 2024 eine Underperformance von etwa 120 Prozentpunkten gegenüber dem zugrunde liegenden Unternehmen erzielt hat und das unter der Annahme, dass Sie alle von ihm generierten Dividenden reinvestiert haben.
Die Sucht nach Rendite
Für Anleger wie Cesar Arteaga ist die Attraktivität dieser aufgestockten Produkte jedoch offensichtlich. Arteaga, ein 27-jähriger Maschinenbauingenieur, hat zuvor eine Reihe von trendigen Investitionen ausprobiert, die die Einzelhandelswelt überschwemmen. Er stieg in den Optionshandel ein und verlor 15'000 Dollar, bevor er das Geld mit dem Kauf und Verkauf von Memecoins zurückgewann.
«Ich hatte schon immer das, was man das 'Shiny Object Syndrom' nennt», sagt er. Da er Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden, wurde sein Interesse geweckt, als er in den sozialen Medien Beiträge über die enormen Dividendenzahlungen sah.
Vor fünf Monaten begann er mit einer Investition von 5'000 Dollar und steigerte sie schnell, indem er den Grossteil seiner Ersparnisse in eine Handvoll YieldMax-ETFs investierte. «Es ist einfach zu einer Art Sucht geworden», sagt er.
Bislang hat Arteaga einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf seines Hauses und zweier Autos sowie etwa 30'000 Dollar in Nachschussdarlehen investiert, wodurch sein Portfolio auf 160'000 Dollar angewachsen ist.
Experten warnen
Die Berechnungsweise dieser Produkte - Ausschüttungen heute, Erosion morgen - hat scharfe Kritik von Wall-Street-Profis hervorgerufen, die davor warnen, dass Anleger aktuelle Dividenden mit langfristigem Reichtum verwechseln.
Benn Eifert, geschäftsführender Gesellschafter des auf Volatilität ausgerichteten Hedgefonds QVR Advisors, hat einige der Emittenten scharf kritisiert. «Sie gaukeln den Leuten vor, dass sie irgendwie ein Einkommen erzielen», so Eifert. «Alles, was Sie tun, ist, mir mein Geld zurückzugeben, so dass der Wert des ETFs sinkt.» Dividendenaktien waren schon immer mit zusätzlichen Steuerverpflichtungen verbunden. Die meisten neuen hochverzinslichen Produkte können jedoch eine noch höhere Steuerlast mit sich bringen, da derivatebasierte Ausschüttungen nicht die Vorzugsbehandlung von qualifizierten Dividenden geniessen.
Mehr als nur Einkommen
Doch für Breece und seine Mitstreiter ist die Rendite nicht nur ein Einkommen, sondern auch eine Form der Ermächtigung. Eine Möglichkeit, Zeit zurückzugewinnen, Kontrolle auszuüben und der Freiheit ein Stück näher zu kommen - auch wenn der Ruhestand noch in weiter Ferne scheint.
«Das Ziel war, die Möglichkeit zu haben, die Arbeit optional zu machen», sagt Breece. «Ich möchte diese Flexibilität auch in 10, 20 Jahren noch haben.»
(Bloomberg)