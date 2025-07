Bevor er in die kurze Sommerpause entschwindet, will er Rechenschaft über die ersten Wochen seiner Kanzlerschaft ablegen - und dafür sorgen, dass die Menschen den Glauben an die Regierung und ihn nicht verlieren. Das ist bitter nötig. Denn nach einer missglückten Kommunikation über die Entlastung im Energiesektor und einer missglückten Richterwahl vergangenen Freitag brechen die Zustimmungswerte für CDU/CSU und ihn selbst in Umfragen schon wieder ein - der Koalitionspartner SPD verharrt auf einem sehr niedrigen Niveau.