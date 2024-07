Nach der ersten Debatte stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen und die Kurse fielen, was darauf hindeutet, dass Anleger beginnen, einen möglichen Sieg von Trump im November einzukalkulieren, schrieb Ed Yardeni in einer Notiz. «Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen stieg von 4,29 Prozent am Donnerstagnachmittag auf 4,48 Prozent heute, den höchsten Wert seit dem 31. Mai», schrieb der Präsident von Yardeni Research am Montag.