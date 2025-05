Ölpreisverfall untergräbt Energieagenda

«Das makroökonomische Umfeld hat sich deutlich verschlechtert - wegen der Zölle und der politischen Unsicherheit», sagte Ben Cahill, Direktor am Center for Energy and Environmental Systems Analysis der Universität Texas in Austin. «Energie-Dominanz braucht das Vertrauen der Investoren», so Cahill. Zusätzliche Unsicherheiten erzeugten US-Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor als auch Massnahmen gegen Energieeinrichtungen in China.