Ohne Coffee to go läuft für viele am Morgen gar nichts. Doch der schnelle Koffeinkick zum Mitnehmen auf dem Weg zur Arbeit hat seinen Preis – und der steigt unaufhaltsam. Auch bei Starbucks, wo aktuell aus Spargründen Filialen in der Schweiz geschlossen werden, um zu sparen.