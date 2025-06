Für das Original aus dem Jahr 1925 bezahlt man leicht einen fünfstelligen Frankenbetrag - bis über 20’000 Franken. Wie wertvoll kann das neue 100er-Goldvreneli in einiger Zukunft werden?

Vom Original wurden 5000 Stück geprägt, was selbst für die damalige Zeit wenig war. Unterdessen ist die Nachfrage sehr hoch, beispielsweise ist das 100er-Goldvreneli gerade auch im Ausland enorm beliebt. Ein perfekt erhaltenes Stück ist darum ohne Weiteres 25'000 Franken wert. Für Münzen der Gegenwart gibt die Sondermünze zum Tennisstar Roger Federer einen Anhaltspunkt. Ihr Wert hat sich nach der Ausgabe innert weniger Tage verdoppelt. Es würde mich nicht erstaunen, wenn es mit dem neuen 100-Franken-Vreneli gleich ablaufen würde. Ich vermute, dass zum Beispiel viele Leute die Jubiläumsausgabe nicht für sich selbst erwerben, sondern um sie gleich wieder weiterzuverkaufen. So kommt der Handel in Gang. Der Preis wird sich rasch erhöhen, womöglich sogar verdoppeln - wer weiss. Und dann ist vieles möglich.