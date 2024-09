Weniger Inflation verbessert Ausgangslage für Kamala Harris

Für die Konsumentinnen und Konsumenten im Westen sorgt die Ölbaisse für eine weitere Entspannung der Kaufkraftkrise. Benzin-Futures sind in New York auf dem Niveau von Ende 2021. Auch in der Schweiz sinkt der Spritpreis. Heizöl ist bereits günstiger als vor dem russischen Angriff auf die Ukraine.