Dabei gibt es auch Firmen wie Belimo, welche die Bank Vontobel zu den Familienunternehmen zählt und die gerade in den letzten Jahren sehr stark gewesen sind. Die Aktien des Klimaspezialisten sind im Nachgang zu den Jahreszahlen 2025 zwar zurückgegangen. Sie waren zuvor jedoch deutlich gestiegen, von rund 500 Franken im Spätsommer 2021 auf über 900 Franken kurz vor der Bekanntgabe des Ergebnisses 2025. Zugleich ist die Dividende von 8,50 auf 10,00 Franken je Aktie gewachsen.