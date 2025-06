Welche Tipps würden Sie den Vorsorgeanfängern mitgeben?

Man sollte sich bewusst machen, dass eine Vorsorge frühzeitig nötig ist, und dafür benötigt es ein Stück weit Eigenverantwortung. Also, dass man sich im Vorfeld ein Bild macht und nicht ohne eine persönliche Einschätzung startet. Am entscheidendsten ist, dass man in jungen Jahren am Kapitalmarkt noch eher volatilitätsreichere Assets wählt, da man mit gutem Gewissen die Schwankungen in Kauf nehmen kann. Am Ende der Laufzeit empfiehlt es sich jedoch, die hohe Aktienquote zu reduzieren und Risiko herauszunehmen. Grundsätzlich sollte man einen langfristigen Ansatz verfolgen, da Vorsorgeprodukte in der Regel nicht kurzfristig konzipiert sind. Eine Vorsorge aufzulösen soll wirklich «Last Resort» sein, wenn ein Szenario im eigenen Lebensumfeld entsteht, worauf man nicht anders reagieren kann.