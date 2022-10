"Seit dem Jahr 2000 gab es immer eine grosse Zentralbank, die eine grosse Menge Treasuries kaufte", sagte Zoltan Pozsar von der Credit Suisse kürzlich im Gespräch mit dem Bloomberg-Podcast Odd Lots. Jetzt "erwarten wir de facto, dass der private Sektor für den öffentlichen Sektor einspringt, und das in einer Zeit, in der die Inflation droht wie nie zuvor", so Pozsar. "Wir erwarten vom privaten Sektor, dass er all diese Staatsanleihen, die wir in das System zurückführen, ohne Probleme und ohne einen massiven Aufschlag übernimmt."