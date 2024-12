Ob für Energie, Software oder Handys: Wegen der Abwertung des Euro befürchtet die deutsche Wirtschaft steigende Kosten. «Der schwache Euro ist auch eine Folge der schwindenden Attraktivität der Euroländer als Wirtschaftsstandort», sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Selbst wenn dies deutsche Produkte im aussereuropäischen Ausland günstiger mache und Exporte ankurbeln könne, würden zumindest in Dollar abgerechnete Importe teurer. «Das gilt besonders für die erforderlichen Energielieferungen und erhöht die Belastung durch die heute schon hohen Energiekosten in Deutschland», warnte Adrian.