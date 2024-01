Comet ist in den letzten 75 Jahren im Röntgen-Bereich gross geworden, dann kam die Plasmakontrolle hinzu. Wo liegt zukünftig der Fokus?

Unser Geschäft ist in den zwei Bereichen Plasmakontrolle und Röntgen-Technologie aktiv. Das Röntgengeschäft besteht dabei aus zwei Divisionen. Der Division industriellen Röntgen-Module liefert Röntgenröhren und -module an verschiedene Kunden, die diese Technologie in die eigenen Produkte integrieren. Die zweite Division industrielle Röntgensysteme stellt fixfertige Röntgensysteme her, welche wir direkt an unsere Endkunden verkaufen. Diese Röntgensysteme werden mehr und mehr in der Halbleiterindustrie eingesetzt. Auf der anderen Seite ist der Bereich Plasmakontrolle über die letzten fünfzehn Jahre am stärksten gewachsen. Dieser entwickelt und fertigt hochwertige Vakuumkondensatoren, Hochfrequenzgeneratoren und Impedanz-Anpassungsnetzwerke. Diese spezialisierten Produkte werden für die präzise Steuerung von Plasmaprozessen wie Dünnschichtabscheidung und Ätzen hauptsächlich bei der Herstellung von Halbleitern, aber auch in der Produktion von Flachbildschirmen, Solarzellen und bei industriellen Beschichtungen verwendet.