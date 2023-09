Wo erwarten Sie den SMI Ende 2023 und 2024?

Wir erwarten, dass der SMI gegen Ende Jahr Richtung 11'500 Punkte steigt und dann das Jahr 2024 bei rund 12'300 Punkten abschliessen wird. So gut die mittelfristige Prognose dabei ist: Es braucht im Moment etwas Geduld wegen der sich eintrübenden Konjunkturaussichten. So erwarten wir, dass sich der US-Aktienmarkt bis ins erste Quartal 2024 negativ entwickeln wird und der S&P 500 Index Ende Jahr einen Stand von 4'200 Punkten (aktuell 4'478 Punkte, Anm. der Redaktion) erreichen könnte. Dies auch, weil die Bewertungen in den USA sehr hoch sind. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 erwarten dann generell steigende Kurse an den globalen Aktienmärkten.