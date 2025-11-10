Das Ende des Bankgeheimnisses im Jahr 2017 und die Einführung internationaler Steuertransparenzregeln wie FATCA haben auch das Geschäftsmodell umgestossen, das die Schweiz einst zu einem Zufluchtsort für Offshore-Vermögen machte. Die Schweiz sei nicht länger ein Ort, an dem man Geld verstecken könne, so dass viele keine Daseinsberechtigung mehr hätten, zitiert die Wirtschaftszeitung einen Leiter einer Zürcher Privatbank, der anonym bleiben will.