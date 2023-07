Die ING Bank schreiben zum Ausblick in dieser Woche und den Positionierungsdaten, dass Anleger in den geldpolitischen Sitzungen der Fed, der EZB und der BoJ diese Woche mit relativ grossen Dollar-Short-Positionen einsteigen. Die ING-Strategen schliessen aber kurzfristig eine weitere Korrekturrally nicht aus. "Wir begrüssen zwar einen schwächeren Dollar später in diesem Jahr, aber die jüngste Korrekturrally des Dollars könnte diese Woche anhalten, wenn die Fed an ihrer Straffungsneigung festhält."