Strukturelle Gründe

Ausserdem gebe es auch strukturelle Gründe für die Anziehungskraft. Am bedeutendsten dürfte der Leistungsbilanzüberschuss sein, der zu einer positiven Bewertung der Währung und tendenziell zu Frankenkäufen führt, erklärt Gangl von Valiant. "Daraus und aus der ziemlich offenen Wirtschaft resultiert eine im Vergleich zu anderen Währungen geringe Inflation".



Dazu geselle sich das oftmals als träge und mühsam empfundene, auf Konsens ausgerichtete politische System, das zusammen mit der Neutralität für einen stabilen, berechenbaren Staat sorge. "Das alles zieht Gelder und Unternehmen an, was den Aufwertungsdruck aufrechterhält."



Hinzu kommt die Schweizerische Nationalbank (SNB), welche in den letzten Monaten Devisen verkaufte - und damit den Franken stärkte. Alleine in den ersten sechs Monaten hat sie Devisen im Wert von mehr als 70 Milliarden Franken verkauft.



Anlässlich ihrer jüngsten Lagebeurteilung erklärten die Währungshüter nun aber, dass Devisenverkäufe nicht mehr in den Vordergrund stünden. Man werde zwar bei Bedarf weiterhin intervenieren, aber auch eine gewisse Volatilität zulassen, kündigte SNB-Chef Thomas Jordan an.



Tatsächlich ist der starke Franken der SNB sehr entgegen gekommen. Denn die starke heimische Währung sorgte dafür, dass die teilweise exorbitant hohe Inflation aus dem Ausland nicht importiert wurde. Diese starke nominelle Aufwertung mache weitere Interventionen nun aber überflüssig, sagte Jordan.