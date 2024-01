Die EZB geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr ansteigt und die Lohnzuwächse allmählich von 5,3 Prozent im Jahr 2023 auf 3,3 Prozent im Jahr 2026 zurückgehen. In einigen Bereichen der Wirtschaft gibt es bereits Anzeichen für eine Verlangsamung - etwa in der verarbeitenden Industrie in Deutschland. Aber die Unsicherheit ist gross. Das bedeutet, dass die EZB bei ihren ersten beiden Entscheidungen in diesem Jahr - an diesem Donnerstag und am 7. März - voraussichtlich die Zinssätze beibehalten wird.