In Verbindung mit dem hohen Preisniveau verringere der starke Franken die Attraktivität von Schweizer Luxusliegenschaften für ausländische Käufer, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Immobilienstudie der UBS. Die Bank schreibt von insgesamt verhaltenen Perspektiven für das Luxussegment des hiesigen Immobilienmarktes.