Die Flucht in preisgünstigere Regionen ist zudem kaum mehr möglich: Die Preise für Immobilien steigen mittlerweile auch in diesen Regionen immer stärker. Denn dank Homeoffice und anderen flexiblen Arbeitsmodellen nehmen Eigenheimbesitzer längere Pendlerwege auf sich. In der Ostschweiz und auch in Freiburg verteuerten sich Häuser 2023 mit einer Preissteigerung von 4 Prozent überdurchschnittlich stark. Dagegen sanken die Preise in Genf und Basel sogar leicht.