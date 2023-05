Mieten statt kaufen

Die Mietpreisentwicklung für Familienwohnungen gestaltete sich in den drei Städten über 2022 hinweg recht unterschiedlich. Insgesamt sind die Mieten aber überall gestiegen. Wieder ist die Situation in Zürich besonders prekär. In der Limmatstadt und Genf zahlen Familien aktuell neun Prozent mehr Miete, in Basel dagegen sind es nur sechs Prozent. Familienwohnungen zur Miete sind in Zürich mit durchschnittlich vier Tagen am Markt am schnellsten weg.