Gemäss der Raiffeisen Bank ist der Dollar gegenüber dem Franken aber noch immer zu tief bewertet. Das Dollar-Franken-Paar habe Ende letzten Jahres gegen unten überschossen, heisst es in einer Studie. Zudem werde der Greenback von robusten US-Konjunkturdaten gestützt und habe sich im vergangenen Monat zum Franken um 2,4 Prozent verteuert, so die Raiffeisen-Analysten. Dennoch sehen sie mittelfristig weiteres Potenzial in Richtung 0,90 Franken.