Der Internationale Gerichtshof (ICJ) in Den Haag befasst sich mit dem Vorwurf des Völkermordes gegen Israel. Diese Klage hat Südafrika vor dem höchsten UN-Gericht wegen des Krieges im Gazastreifen vorgebracht und verlangt als Sofortmassnahme die Aussetzung des israelischen Militäreinsatzes in dem Palästinenser-Gebiet. Zudem wirft Südafrika Israel Apartheid vor - genau das als Völkerrechtsverbrechen definierte System von Rassentrennung, das Südafrika 1994 abgeschafft hat. Nachdem Südafrika am Donnerstag seine Position dargelegt hat, erhält Israel am Freitag Gelegenheit zur Erwiderung.