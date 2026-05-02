Bargetzi war zwei Jahre lang Schwabs persönlicher KI-Berater und setzte für das WEF Technologieprojekte in den USA, Saudi-Arabien und Aserbaidschan um. «Er ist mein Mentor», sagt Bargetzi, der regelmässig in die Ukraine reist. MindGuard führt dort mit ihren acht Angestellten die ersten klinischen Tests mit 500 Armeeangehörigen durch: «Wir helfen Menschen, die in der Hölle waren», so Bargetzi. Danach soll neben dem ukrainischen Staat auch die NATO als Kunde gewonnen werden; zu einem späteren Zeitpunkt ist die Expansion in den Firmenkundenmarkt (Consulting, Tech, Banking, Pharma) zur Burn-out-Prävention geplant.