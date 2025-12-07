Neben der Herstellung von SAF aus nachwachsendem, biogenem Material kommt auch die theoretisch unbegrenzte Herstellung synthetischer Kraftstoffe aus regenerativer Energie (PowertoLiquid PtL) infrage. Hierfür bräuchte es erhebliche Investitionen in erneuerbare Energien, diversifizierte Rohstoffe und grossangelegte Produktionsanlagen, unterstützt durch klare und stabile politische Vorgaben, so die Studie. Aktuell hat der Deutsche Bundestag die für das kommende Jahr geplante nationale PtL-Quote gestrichen. Dem Branchenverband BDL zufolge sei kein PtL-Treibstoff vorhanden, sodass eine Quote nur zu Strafzahlungen geführt hätte.