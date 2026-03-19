«China ist den USA in Sachen Energie um Lichtjahre voraus, und Energie ist wahrscheinlich der Schlüsselsektor weltweit.» China sei von den negativen Entwicklungen des Krieges am wenigsten betroffen, da es dank ausreichender Ölreserven und Fortschritten bei erneuerbaren Energien und Batteriespeichern «nahezu unbegrenzten Zugang zu billigem Strom» habe, so Wood. Er nannte ausserdem potenzielle Käufe durch staatliche Fonds, die als «National Team» bekannt sind, und eine nachlassende Deflation im Industriesektor als positive Faktoren.