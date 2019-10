Nach einer erfolgreichen Pilotphase mit drei Shop-in-Shop-Apotheken in der Deutschschweiz sei in Crissier ein erster Standort in der Romandie geplant, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die Eröffnung ist per Ende Februar 2020 vorgesehen.

Derzeit existieren bereits Shop-in-Shop-Apotheken in Bern, Basel und Zürich. Weitere Standorte würden derzeit geprüft, heisst es. Die Apotheken werden innerhalb von Migros-Filialen unter der Marke Zur Rose betrieben.

(AWP)