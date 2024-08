Das demografische Wachstum fiel mit 1,7 Prozent so markant aus wie noch nie seit Beginn der 1960er-Jahre, wie das Bundesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Teil der Erklärung sind Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S. Nach einem Jahr Aufenthalt in der Schweiz stossen sie zur ständigen Wohnbevölkerung hinzu. Unter allen Nationen waren die Ukrainerinnen und Ukrainer die grösste Gruppe, die 2023 hinzugekommen war.