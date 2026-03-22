«Und alles, ‌was die EU jetzt an Druck aufbaut, wird Orban in seinem Wahlkampf ausschlachten», sagte der Europa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Nicolai von Ondarza, zu Reuters. Er rät aber davon ab, bis zum 12. April gar nichts zu tun: Vielmehr sollte man im Hintergrund einen Plan B für den Fall entwickeln, dass Orban trotz eines Rückstands in Umfragen die Wahlen doch noch gewinnt oder er einen Wahlsieg der Opposition nicht akzeptieren ​wird. Auch die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley (SPD) warnt davor, dass der nationalkonservative Regierungschef bei einer verlorenen Wahl «mit allen Mitteln» versuchen könnte, um an der Macht ​zu bleiben.