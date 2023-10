Letzte Woche sank der Homebuyer Demand Index von Redfin auf den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr, und die Strategen von Moody's wiesen in einem Bericht vom Oktober darauf hin, dass die Erschwinglichkeit in jedem einzelnen US-Bundesstaat in den letzten Jahren abgenommen hat und kaum Besserung in Sicht ist. Daten der National Association of Realtors zeigen, dass die Möglichkeit für eine Familie, ein Haus zu besitzen, nun auf einem Jahrzehntestief liegt.