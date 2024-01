Swatch sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Investoren, die sich am Dienstag in einer hitzigen Telefonkonferenz über das Niveau der Transparenz des Uhrenherstellers beschwert hatten, dies taten, weil sie "vertrauliche Informationen nur für sich selbst" wollten. "Das ist für uns ein absolutes No-Go", so Swatch.