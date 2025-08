Zusätzlich prüft die UBS laut dem Bericht eine Verlegung ihres Hauptsitzes ins Ausland, wobei ein Entscheid darüber in neun Monaten fallen soll. Als Wunschziel gelte New York. Mal abgesehen davon, dass durch eine Sitzverlegung weitere Milliardenkosten anfallen dürften, stellen sich noch ein paar andere Fragen: Was geschieht mit den Milliarden Franken an Krediten von Schweizer KMU, die jetzt bei der UBS gebucht sind? Diese müssten dann wohl von anderen Banken in der Schweiz übernommen werden – eine Herkulesaufgabe. Und dann wäre die Frage nach dem nachhaltigen Geschäftsmodell: Denn mit der Verlegung des Sitzes in die Heimat von US-Präsident Donald Trump (79) dürften sich viele der superreichen Kunden in der Vermögensverwaltung wohl von der UBS abwenden.