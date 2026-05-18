Brian Emes leitet ein Einzelhandelsgeschäft in Lethbridge in Alberta, einer kleinen Stadt in der kanadischen Prärie. Am Morgen des 11. Mai, noch vor Ladenöffnung, startete der 43-Jährige seine Broker-App und kaufte 55 Anteile eines börsengehandelten Fonds (ETF), der erst Anfang April aufgelegt worden war. Es handelt sich um den «Roundhill Memory ETF», kurz DRAM. Dieser macht nun rund 7 Prozent seines Portfolios aus - eine konzentrierte Wette, basierend auf Beiträgen auf Reddit und YouTube, in der Annahme, dass künstliche Intelligenz den Speichermarkt revolutioniert und er diese Chance nicht verpassen wollte.
Emes hatte zuvor noch nie eine Aktie aus dem Speichersektor besessen. Seine Anlagen befinden sich, wie bisher, grösstenteils in breit gestreuten Indexprodukten, vorwiegend im «iShares Core Equity ETF» Portfolio. DRAM ist seine erste thematische Investition. «Ich freue mich sehr, dass ich direkt in Speicherhersteller investieren kann», sagte Emes.
Er gehört zu einer Vielzahl von Privatanlegern, die massiv in den Fonds investiert haben - seit seiner Auflegung am 2. April um rund 84 Prozent gestiegen - und ihn damit auf ein Vermögen von etwa 10 Milliarden US-Dollar getrieben haben. Gemessen an den bisherigen Zuflüssen seit Jahresbeginn zählt er zu den zehn grössten US-ETFs von über 5000 gelisteten Produkten. Gemessen an einigen Kriterien ist in der Geschichte kein ETF so schnell gewachsen.
DRAM verkörpert risikofreudiges Handeln im Frühjahr 2026. In einem Jahr, in dem nichts lange fallen durfte, hat sich ein erst sechs Wochen alter ETF, der auf drei asiatischen Chipherstellern basiert, zu einem Mainstream-Produkt für Privatanleger entwickelt. Spezialprodukte, die einst am Rande der ETF-Branche rangierten, rücken nun ins Zentrum, obwohl die einseitige Optionsnachfrage rund um DRAM bei einigen Händlern Zweifel am weiteren Wachstumspotenzial aufkommen lässt.
Am Freitag fiel DRAM um 5 Prozent, da steigende Anleiherenditen den Aufwärtstrend des KI-Aktienmarktes zu bremsen drohen. Der von der Boutique-Firma Roundhill aufgelegte ETF bietet konzentrierten Zugang zu einer Handvoll Speicherherstellern, darunter Samsung Electronics und SK Hynix. Diese Unternehmen werden hauptsächlich an der koreanischen Börse gehandelt und waren für nordamerikanische Anleger bisher schwer direkt zu erwerben.
Gebündelte Präsenz macht den ETF so attraktiv
Etwa die Hälfte des DRAM-Portfolios besteht aus SK Hynix und Samsung - und genau diese gebündelte Präsenz macht den ETF so attraktiv, so Emes. «Der ETF reduziert das Risiko, von einem einzelnen Unternehmen wie Micron abhängig zu sein», sagte er. Gleichzeitig «ermöglicht er ein direktes Engagement im Bereich der KI-Technologie».
Speicher mit hoher Bandbreite ist unerlässlich für die GPUs, die KI-Trainings- und Inferenz-Workloads in Rechenzentren ausführen, und der Markt wird von wenigen Herstellern dominiert, erklärte Aniket Ullal, Senior Vice President und Leiter der ETF-Forschung und -Analyse bei CFRA. Während Fonds wie der technologieorientierte «Invesco QQQ Trust Series 1» Zugang zu KI-Hyperscalern bieten, ist der Zugang zu den südkoreanischen Unternehmen, die die Speicherchip-Industrie dominieren, schwieriger. Daher sei DRAM «das zielgerichtetste Instrument für den Speichermarkt», so Ullal.
Der DRAM-ETF erreichte ein verwaltetes Vermögen von über 6,5 Milliarden US-Dollar in nur 27 Handelstagen. Der bisherige Spitzenreiter - der Bitcoin-ETF von BlackRock - benötigte dafür laut Bloomberg-Daten 30 Tage. In den vergangenen zwei Wochen kletterte der DRAM-ETF stetig in der Rangliste der meistgehandelten ETFs nach oben und erreichte von Platz 34 zu Monatsbeginn aktuell Platz 20. Er zählt bereits zu den meistgekauften Wertpapieren auf Plattformen für Privatanleger wie Interactive Brokers.
Auch Optionshändler sind von dem Speicherfonds begeistert. Laut Rocky Fishman von Asym Research war er in der vergangenen Woche einer der aktivsten ETF-Optionsmärkte mit einem täglichen Handelsvolumen von über einer Milliarde US-Dollar. Dieses Volumen ist so rasant gestiegen, dass es die Basiswerte etablierter Optionen in einigen der aktivsten Branchen-ETFs übertroffen hat, darunter der State Street «Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)» und der State Street «Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)». Beide wurden bereits 1998 aufgelegt.
«Die Aktivität war stark auf Call-Optionen ausgerichtet, vermutlich weil Anleger Calls kauften, um von der Rallye zu profitieren», sagte er. Starke Call-Käufe sind ein klassisches Signal für die Spätphase eines Zyklus bei Einzeltitel- und thematischen ETFs und gehen oft abrupten Trendumkehrungen voraus, wenn sich die Stimmung ändert.
Die optimistische Sichtweise lautet, dass KI die Speichernachfrage strukturell verändert und Kapazitätsverträge gesichert hat, die die zyklische Branche zuvor nie hatte. Die pessimistische Sichtweise lautet, dass sich diese Geschichte seit den 1990er-Jahren am Höhepunkt jedes Technologiezyklus wiederholt hat und dass von Privatanlegern getriebene Kapitalflüsse tendenziell schneller abfliessen, als sie entstehen.
«Alle thematischen ETFs sollten wie eine scharfe Sosse betrachtet werden», sagte Eric Balchunas, Senior ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence. Aber: «Selbst bei einem Ausverkauf wird dieser Trend nicht verschwinden. KI wird uns erhalten bleiben.» Der Erfolg von DRAM hat bereits die Aufmerksamkeit anderer ETF-Emittenten auf sich gezogen.
Vor kurzem hat T-Rex einen Antrag für einen 2x inversen DRAM-Fonds eingereicht. Leverage Shares hat die Zulassung für einen Long-2x-Memory-ETF beantragt. Defiance hat Unterlagen für ein Options-Einkommensvehikel auf Basis von DRAM eingereicht. «Der enorme Erfolg von DRAM hat selbst … überrascht.»
(Bloomberg/cash)