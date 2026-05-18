Brian Emes leitet ein Einzelhandelsgeschäft in Lethbridge in Alberta, einer kleinen Stadt in der kanadischen Prärie. Am Morgen des 11. Mai, noch vor Ladenöffnung, startete der 43-Jährige seine Broker-App und kaufte 55 Anteile eines börsengehandelten Fonds (ETF), der erst Anfang April aufgelegt worden war. Es handelt sich um den «Roundhill Memory ETF», kurz DRAM. Dieser macht nun rund 7 Prozent seines Portfolios aus - eine konzentrierte Wette, basierend auf Beiträgen auf Reddit und YouTube, in der Annahme, dass künstliche Intelligenz den Speichermarkt revolutioniert und er diese Chance nicht verpassen wollte.