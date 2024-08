Ein Konsortium um die schwedische Private Equity Gruppe EQT hatte Galderma 2019 für mehr als 10 Milliarden Dollar dem Konsumgüterkonzern Nestlé abgekauft. Im vergangenen März wurde Galderma dann an die Schweizer Börse gebracht. Es war der grösste Börsengang in der Schweiz seit 2017. EQT wollte damals auch in Zukunft und über den Börsengang hinaus ein wichtiger Aktionär bleiben.