Dertour mit grossem Abstand Nummer 1

Die Migros hatte Mitte Februar die Veräusserung des grössten Teils der Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Als Grund nannte der Detailhandelsriese, dass das Reisegeschäft nicht mehr zur Strategie passe. Die Migros will sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und hat neben Hotelplan auch noch eine Reihe von anderen Geschäften verkauft oder geschlossen.