Um eine mögliche Schieflage der im Verhältnis zur Grösse des Landes riesigen UBS in Zukunft zu verhindern, will der Bundesrat der UBS vorschreiben, zur Sicherheit zusätzliches Eigenkapital von 24 Milliarden Dollar vorhalten zu müssen. Die UBS wehrt sich gegen die Vorschläge, weil sie Nachteile gegenüber den internationalen Rivalen befürchtet und die üppigen Ausschüttungen an die Aktionäre gefährdet sein könnten.