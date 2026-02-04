Die UBS rechnet im laufenden ersten Halbjahr 2026 derweil weiterhin mit Gegenwind bei den Netto-Neugeldern in den USA, wie UBS-Finanzchef Todd Tuckner gegenüber Analysten sagte. In den USA habe es, so Tuckner, einen Rekrutierungs-Impact und Marktbewegungen bei Beratern innerhalb der Branche gegeben. Überdies hbe die UBS den Fokus auf die Margen gelegt, was den Kundengeldzufluss negativ beeinflusst habe. Die UBS baue die Rekrutierungs-Pipeline aber wieder auf.