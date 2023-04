Worin unterscheidet sich der Markt von den Verhältnissen in der Schweiz?

In der Schweiz wird eine Immobilie für langfristig erworben, dies ist der Hauptunterschied. In Amerika wird öfter gewechselt. Vom Markt her ist der grösste Unterschied, dass der Immobilienmakler auf alle Immobilien, auch auf diejenigen, die nicht direkt bei ihm oder seiner Firma gelistet sind, zugreifen und der Kundschaft anbieten kann. Dies eröffnet natürlich viel mehr Möglichkeiten und führt zu einem sehr dynamischen Markt. Die Preise sind im Durchschnitt eher tiefer. Aber auch da kommt es sehr darauf an, wo sich die Immobilie befindet.