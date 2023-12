Damit schnitten sie deutlich besser ab als die Finanzmärkte insgesamt: Fast alle Anlageklassen verzeichneten 2022 Einbussen: Die Aktienindizes verloren prozentual zweistellig an Wert, die Anleihenmärkte verbuchten eines der schlechteste Jahre überhaupt. Belastend wirkten damals vor allem die überraschend starke Inflation, die schnellen Zinserhöhungen der Notenbanken, die konjunkturelle Flaute in China und der Krieg in der Ukraine.