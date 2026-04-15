Andere öffentlich zugängliche Daten zu Jane Lauders Aktienbesitz verdeutlichen, wie vage die staatlichen Offenlegungen sein können. Laut dem Bloomberg-Billionaires-Index hält Lauder derzeit Estée-Lauder-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, sowohl direkt als auch über zwei Familienstiftungen. Sie hat zudem im Laufe ihres Lebens mehr als 450 Millionen US-Dollar an Dividenden aus diesen Aktien erhalten und seit 2003 Aktien im Wert von über 83 Millionen US-Dollar verkauft, wie ebenfalls aus dem Index hervorgeht.