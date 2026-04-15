Kevin Warsh, der von Präsident Donald Trump für den Vorsitz der US-Notenbank (Fed) nominierte Kandidat, hat gemeinsam mit seiner Frau Jane Lauder ein Vermögen von mindestens 192 Millionen US-Dollar offengelegt. Die tatsächliche Summe dürfte jedoch deutlich höher liegen.
Diese Angaben stammen aus Warshs Finanzberichten, die er im Vorfeld seiner für nächste Woche angesetzten Anhörung zur Bestätigung seiner Nominierung als Fed-Vorsitzender eingereicht hat. Die Informationen zeigen, dass Warsh, der bereits von 2006 bis 2011 dem Gouverneursrat der US-Zentralbank angehörte, zu den vermögendsten Fed-Vorsitzenden zählen wird.
In seiner mit den Offenlegungen eingereichten Ethikvereinbarung hat Warsh zugesagt, sich von bestimmten Beteiligungen zu trennen und von Vorstandsposten und anderen Funktionen zurückzutreten. Aktuell ist Warsh zum Beispiel Direktor bei United Parcel Service (UPS). Er ist mit Jane Lauder verheiratet, der Tochter des prominenten republikanischen Spenders Ronald Lauder, der seinerseits Sohn der Kosmetik-Erbin Estée Lauder ist.
Zwei von Warshs Vermögenswerten – darunter der sogenannte Juggernaut Fund – wurden jeweils mit über 50 Millionen US-Dollar bewertet, während seine Frau mehr als 30 Vermögenswerte im Wert von über 1 Million US-Dollar auflistete, etwa ihre Anteile am Kosmetikkonzern Estée Lauder.
Andere öffentlich zugängliche Daten zu Jane Lauders Aktienbesitz verdeutlichen, wie vage die staatlichen Offenlegungen sein können. Laut dem Bloomberg-Billionaires-Index hält Lauder derzeit Estée-Lauder-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, sowohl direkt als auch über zwei Familienstiftungen. Sie hat zudem im Laufe ihres Lebens mehr als 450 Millionen US-Dollar an Dividenden aus diesen Aktien erhalten und seit 2003 Aktien im Wert von über 83 Millionen US-Dollar verkauft, wie ebenfalls aus dem Index hervorgeht.
Warsh verpflichtete sich in seinen Unterlagen, von politischen Entscheidungen, die Estée Lauder betreffen könnten, abzusehen. «Ich werde mich nicht persönlich und massgeblich an Angelegenheiten beteiligen, die meines Wissens direkte und vorhersehbare Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der Estée Lauder Companies haben, es sei denn, ich erhalte zuvor eine schriftliche Verzichtserklärung», schrieb Warsh.
Investitionsbeschränkungen für Fed-Mitglieder
Warsh und seine Frau müssen sich an die für alle Mitglieder des Fed-Politikers geltenden Regeln für private Geldanlagen halten. Diese Regeln wurden 2022 nach einer Reihe peinlicher Enthüllungen über Handelsaktivitäten von Fed-Beamten deutlich verschärft.
Die neuen Regeln verbieten es Amtsträgern unter anderem, Einzelaktien zu erwerben, und schreiben vor, dass sie für Käufe und Verkäufe von Wertpapieren eine Genehmigung einholen müssen. Die Regeln untersagen auch Transaktionen in Zeiten stärkerer Finanzkrisen. Darüber hinaus ist es den Entscheidungsträgern untersagt, Anteile an von der Zentralbank regulierten Finanzunternehmen zu halten.
Das Vermögen des derzeitigen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell wurde bei seiner Nominierung für seine erste Amtszeit im Jahr 2017 auf über 100 Millionen Dollar geschätzt. Vor seinem Eintritt in die Fed hatte er für die Private-Equity-Gesellschaft Carlyle gearbeitet. Seine Vorgängerin, Janet Yellen, besass zusammen mit ihrem Ehemann, dem Ökonomen George Akerlof, ein Vermögen von 5,3 Millionen bis 14,1 Millionen Dollar, wie aus den im Jahr 2014 eingereichten Offenlegungen hervorgeht, dem Jahr, in dem sie den Vorsitz übernahm.
(Bloomberg/cash)