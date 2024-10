In dieser Woche geben sich deutsche Politiker und Wirtschaftsvertreter in Neu-Delhi die Klinke in die Hand. Sie umgarnen Indien als Handels- und auch Sicherheitspartner in Asien. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag den indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi getroffen und bei den Regierungskonsultationen beider Staaten für eine vertiefte Zusammenarbeit geworben.