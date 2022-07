Die 1890 als Brauerei gegründete Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V., wie Femsa ausgeschrieben heisst, ist ein börsenkotiertes mexikanisches Unternehmen mit Firmensitz in der Metropole Monterrey. Das Unternehmen ist nicht nur in Mexiko, sondern im gesamten lateinamerikanischen Raum der grösste Getränkehersteller.

Der Konzern mit einem Jahresumsatz von gut 27 Milliarden US-Dollar beschäftigt insgesamt rund 320'000 Personen weltweit und betreibt mehr als 25'000 Verkaufsstandorte in 13 Ländern.

Femsa ist nach eigenen Angaben umsatzmässig der weltweit grösste Franchise-Abfüller für Coca-Cola-Produkte (Coca-Cola Femsa) und der zweitgrösste Aktionär der niederländischen Heineken-Gruppe. Der Grosskonzern betreibt zudem Oxxo, die grösste Convenience-Shop-Kette in Mexiko und Lateinamerika. Dazu kommen über 3600 Apotheken in vier lateinamerikanischen Ländern.

Seit der Jahrtausendwende treibt Femsa ausserdem das internationale Geschäft verstärkt voran. Aufgrund seiner Expansionspläne in Märkten ausserhalb Lateinamerikas ist der Konzern nun auf die Schweizer Valora gestossen, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag. Femsa will Valora den Angaben zufolge für gut 1,1 Milliarden Franken übernehmen.

Die Aktien von Femsa sind an der mexikanischen und an der New Yorker Börse kotiert. Femsa kann den Kaufpreis für Valora aus Barmitteln selbst aufbringen. Es ist ein sogenanntes Investment-Grade-Unternehmen, das ein solides Finanzprofil mit beträchtlicher Liquidität und Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten aufweist.

(AWP)