Konkret verzeichneten die Schweizer Detailhändler im Mai 2023 einen nominalen Umsatzanstieg von 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Wert bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte). Real - also zusätzlich unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Inflation - sanken die Verkäufe von Coop, Migros und Co. im Mai im Jahresvergleich hingegen um 1,1 Prozent, wie am Freitag aus provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu entnehmen war.