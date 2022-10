Die Kaufzurückhaltung der Deutschen spiegelt sich auch in der von der "Bild am Sonntag" in Auftrag gegebenen Umfrage (1004 Befragte) des Meinungsforschungsinstituts Insa wider: Jeder Zweite (46 Prozent) will an Weihnachten sparen, davon 79 Prozent an Geschenken. Mehr als jeder Dritte (36 Prozent) hat Angst, dass er seine Rechnungen im Winter nicht mehr bezahlen kann.