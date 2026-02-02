Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Umsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 1,9 Prozent. Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies sogar einem Plus von 2,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat November waren die Umsätze teuerungsbereinigt um 1,7 Prozent gestiegen.