Das Wachstum wurde vor allem vom Bereich Food/Nearfood getragen, der um 3,2 Prozent zulegte. Der Nonfood-Sektor wuchs lediglich um 1,8 Prozent. Treiber waren sowohl höhere Preise als auch steigende Absatzmengen, je nach Warengruppe unterschiedlich stark ausgeprägt. Ein wesentlicher Wachstumstreiber blieb insgesamt der Onlinehandel mit einem Plus von rund 11 Prozent bis Ende März.