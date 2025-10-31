Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 0,7 Prozent. Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies sogar einem Plus von 1,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat August waren die Umsätze real noch um 0,4 Prozent zurückgegangen.