Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze stiegen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat um 0,7 Prozent. Real, das heisst unter Berücksichtigung der Teuerung, entsprach dies sogar einem Plus von 1,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag aufgrund provisorischer Ergebnisse mitteilte. Im Vormonat August waren die Umsätze real noch um 0,4 Prozent zurückgegangen.
Mit Blick auf die einzelnen Warengruppen stieg insbesondere der nominale Umsatz mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabak (+3,4 Prozent). Hingegen gingen die Verkäufe von Bekleidung und Schuhen (-3,8 Prozent) sowie Treibstoffen (-9,2 Prozent) zurück. Die übrigen Warengruppen wuchsen um 0,9 Prozent.
Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Detailhandelsumsätze ebenfalls leicht, und zwar um 0,4 Prozent auf nominaler und um 0,6 Prozent auf realer Basis.
Die Detailhandelsumsatzstatistik des BFS basiert auf einer Zufallsstichprobe von rund 3000 Unternehmen. Es handelt sich um eine monatliche Erhebung, wobei die kleinen Unternehmen vierteljährlich zu ihren monatlichen Umsätzen befragt werden.
(AWP)