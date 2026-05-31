Im Laden, beim Coiffeur, an der Tankstelle oder im Onlineshop: Jedes Mal, wenn wir etwas kaufen, geht ein kleiner Betrag in die Kasse des Bundes. Seit der Einführung der Mehrwertsteuer 1995 ist dieser Anteil stetig gestiegen. Lag der Satz zuerst noch bei 6,5 Prozent, stieg dieser in der Zwischenzeit auf 8,1 Prozent. Und schon wird die nächste Erhöhung geplant. Für die Finanzierung der steigenden Armeeausgaben will der Bundesrat die Mehrwertsteuer ab 2028 um weitere 0,8 Prozentpunkte erhöhen. Dagegen wehren sich nun die Detailhändler.