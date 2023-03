Der norwegische Staat hält umfassende Beteiligungen an Öl- und Gasfeldern auf dem norwegischen Kontinentalsockel sowie an Pipelines und auch an Anlagen an Land. Petoro ist dafür zuständig, all dies zu verwalten. Das Kapital daraus fliesst in den staatlichen Pensionsfonds Ausland, der gemeinhin als norwegischer Öl-Fonds bekannt ist.