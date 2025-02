Am stärksten stieg die Zahl der Konkurse in der Südschweiz (+27 Prozent), gefolgt von der Zentralschweiz (+23 Prozent). Es folgen Zürich (+18 Prozent), die Nordwestschweiz (+17 Prozent) sowie die Ostschweiz und das Tessin mit je 15 Prozent mehr Konkursen. Am geringsten war die Zunahme im Espace Mittelland (+12 Prozent).